ترامب ينتقد مساعي الديمقراطيين لعزله ويصفها بالهجوم على الناخبين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت مساعي الديمقراطيين لعزله بقوله إن حزب المعارضة يحاول الإطاحة به لأنه يقاتل من أجل الناخبين الذين انتخبوه، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد على المحك.

واحتج ترامب بأن الديمقراطيين يقومون بـ" واحدة من أعظم عمليات الاحتيال في تاريخ السياسة الأمريكية" وصور تحقيق مساءلته على أنه جزء من حملة حزب المعارضة لإزالة كل شيء من حمل السلاح إلى الرعاية الصحية.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشره لمتابعيه البالغ عددهم 65 مليونا عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "الأمر بسيط للغاية، إنهم يحاولون إيقافي لأنني أقاتل من أجلك - ولن أترك ذلك يحدث أبدًا".

واوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن نهج ترامب يشير إلى مجهود جديد لحشد قاعدته السياسية لمواجهة التهديد المتزايد لرئاسته.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد فتح تحقيقا بشأن اتهامات لترامب حول مكالمة هاتفية مثيرة للجدل بينه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية تموز/ يوليو الماضي، تردد أنه ضغط فيها على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيقات يمكن أن تلحق أضرارا بمنافسه السياسي جو بايدن .