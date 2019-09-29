المغرب التطواني يواصل انطلاقته المثالية بالدوري المغربي

واصل المغرب التطواني انطلاقته المثالية ببطولة الدوري المغربي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه نهضة الزمامرة في المرحلة الثالثة للبطولة، التي شهدت فوز أولمبيك خريبكة على مضيفه سريع وادي زم بنفس النتيجة.

وعزز المغرب التطواني صدارته للبطولة برصيد تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد نهضة الزمامرة عند ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الرابع.

وأحرز المهدي بلعروصي هدف المغرب التطواني الوحيد في الدقيقة 77.

واقتنص أولمبيك خريبكة فوزه الأول بالبطولة هذا الموسم، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه سريع وادي زم في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد خريبكة إلى خمس نقاط في المركز الثاني من ثلاثة لقاءات، في حين تجمد رصيد سريع وادي زم عند نقطة وحيدة من مباراتين، في المركز التاسع مؤقتا.

يدين خريبكة بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه اسماعيل الحراش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78.