«البحث العلمي»: بدء التقدم لمسابقة مختبر الشهرة في موسمها الـ11

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني، عن فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة من خلال الإنترنت للعام 2020، في مجالات العلوم الحياتية، والأساسية والهندسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عاما على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة ملهمة وتفاعلية، إلى جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالاً ملهماً لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تقرر أن يرسل جميع المهتمين بالمشاركة في المسابقة مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق لعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة لإثبات قدراتهم من خلال شبكة الإنترنت، مما سيزيد عدد المتسابقين وتشجيع المزيد من المهتمين بالعلوم على المشاركة في المسابقة، على أن يكون التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي www.britishcouncil.org.eg/famelab في موعد أقصاه 2 نوفمبر 2019.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هذا هو الموسم الرابع الذي ترعاه الأكاديمية كشريك وطني للمسابقة، مضيفا أن الأكاديمية لديها رؤية واضحة وآليات تطبيق مبتكرة تتماشى مع استراتجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2018-2022 والتي تركز على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي، وفي هذا الصدد ألقى الضوء على برنامج القاهرة تبتكر ودعم مشروعات التخرج والحاضنات التكنولوجية (انطلاق) والتحالفات التكنولوجية والشبكات والروابط العلمية ومسلسلات الكارتون ثلاثية الأبعاد (الأزهر ونور)، بالإضافة إلى معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي تنظمه الأكاديمية كل عام.

من جهتها، أكدت إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، أنها تأمل من خلال مسابقة مختبر الشهرة في تشجيع المزيد من النساء على متابعة دراساتهن وأبحاثهن في العلوم والهندسة وإبراز دور المرأة في مجال البحث العلمي.