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أفادت وسائل إعلام في إسرائيل، بتنفيذ عملية اغتيال في اليمن، مساء اليوم السبت.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن، ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه إذا نجحت الضربة في اليمن فالأمر سيكون دراماتيكيًّا وتطورًا مهمًا.

وأضافت القناة نقلًا عن المصدر، أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات في اليمن وإيران في وقت واحد.

وقالت قناة الحدث، إن إسرائيل استهدفت مجمعا سكنيًا لقيادات حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

يأتي هذا فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي قوله إن محاولة الاغتيال استهدفت شخصية رفيعة في اليمن.

وحال التأكد من تلك الضربة، ستكون هذه أول عملية اغتيال تنفذها إسرائيل في اليمن.



