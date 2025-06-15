أعرب البرازيلي مارسيلو، أسطورة ريال مدريد، عن حماسه لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، مؤكدًا أنه يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز فرص الفرق في المنافسة على اللقب.

وفي تصريحاته لقناة "أون سبورت"، قال مارسيلو: "النظام الجديد للبطولة رائع لأنه يتيح للعديد من الفرق فرصة الفوز بها، وهو أمر صعب للغاية. للوصول إلى هذا المستوى، يجب على الفريق الفوز بمباريات كبيرة، والآن ستكون لدينا الفرصة لمتابعة 32 فريقًا يتنافسون في هذه البطولة".

وعن توقعاته للبطل، أضاف: "هناك فرق كبيرة مثل ريال مدريد ويوفنتوس، وربما فلومينينسي البرازيلي. كما أن هناك فرق أخرى مثل فلامينجو وبوتافوجو التي يمكن أن تنافس أيضًا".

وعن مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023، قال مارسيلو: "الأهلي كان دائمًا خصمًا صعبًا. للوصول إلى كأس العالم للأندية يجب أن يكون لديك فريق قوي. الأهلي يدرك تمامًا صعوبة الوصول إلى هذا المستوى، وأراه فريقًا جيدًا للغاية ولديه طموح كبير للمنافسة".

وبخصوص مباراة الافتتاح بين إنتر ميامي والأهلي، أشار مارسيلو: "كل شيء ممكن أن يحدث في مباراة الافتتاح. إنتر ميامي فريق قوي جدًا ولديه لاعبين مميزين، لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بالنتيجة. ربما تحدث مفاجأة، ولكنني أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة".

وفيما يخص حظوظ محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، قال: "لا أستطيع الجزم إن كان محمد صلاح سيفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، لكنه لاعب ممتاز ويعمل بجد لمساعدة فريقه ومنتخب بلاده. لا أستطيع التنبؤ، لكن إذا فاز بدوري الأبطال في الموسم المقبل، ربما يكون له فرصة أكبر".