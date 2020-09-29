الكاظمي: إيران وأمريكا أعلنتا أنهما لا تريدان أن يكون العراق ساحة للصراع

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بأن إيران والولايات المتحدة أعلنتا أنهما لا تريدان أن يكون العراق ساحة للصراع.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء العراقي، إن "هناك من يدّعون أنهم عراقيون ويعملون على تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراع، والجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية أعلنتا أنهما لا تريدان أن يكون العراق ساحة للصراع".

وأضاف: "خلال زيارتنا إلى واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق وبصورة علنية، وبيان الحوار الاستراتيجي كان واضحا وتضمّن الانسحاب من جميع القواعد العسكرية العراقية والانتشار خارج العراق".

وذكر نحن "الآن في مرحلة تصحيح عمل الأجهزة الأمنية كلّ حسب اختصاصه، لأن التداخل في عملها قد أربك الوضع الأمني".

وقال الكاظمي "أن الدولة لن تدّخر جهدا في حماية أمن المواطن وكرامته وحقوقه، ولن تتراجع مطلقا أمام هذه التجاوزات ذات الطبيعة الإجرامية المطلقة".