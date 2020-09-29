أوكرانيا تسجل 3627 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت أوكرانيا 3627 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 204 آلاف و932 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت 69 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4065 شخصًا، موضحة أن هناك 1797 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 90 ألفا و250 حالة.