 أطباء أسنان القاهرة: حل مشاكل التراخيص للعيادات الخاصة - بوابة الشروق
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أطباء أسنان القاهرة: حل مشاكل التراخيص للعيادات الخاصة

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 2:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 2:57 ص


الاثنين 28 سبتمبر 2020 18:56
كتب -

أعلنت نقابة أطباء أسنان القاهرة عن بداية حل مشاكل التراخيص للعيادات الخاصة توفيرا للوقت ومجهود الزملاء، مشيرة إلى أن مجلس النقابة قرر تكليف موظفى النقابة بالقيام بعمل اجراءات تراخيص العيادات فى العلاج الحر كاملة.

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم، أن ذلك سيكون نظير رسوم إضافية على أن يكون هذا الإجراء اختيارى، إذا فضل الطبيب القيام به بنفسه.

وأهاب المجلس بالأطباء أن النقابة لن تتعامل نهائيا مع الوكلاء أو الوسطاء بدون أوراق رسمية وأن الرسوم المحددة والمعلن عنها فى شباك التحصيل داخل النقابة هى فقط المطلوبة من الطبيب دون أى مصاريف إضافية.

وتابع:" جارى استكمال باقى الإجتماعات مع المسؤلين لتقليل المدة الزمنية لإنهاء الأوراق والتراخيص، مع وعد كل الأطباء أن طالما الأوراق مستوفية لن يضار أى طبيب أسنان مقدم الخدمة.

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