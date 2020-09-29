نتنياهو يحذر من وجود مستودع أسلحة تابع لحزب الله قرب شركة غاز ببيروت

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران يحتفظ بمستودع أسلحة سري في قلب بيروت، وذلك في خطاب بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وفي إشارة إلى الانفجار الدامي الذي وقع في مرفأ بيروت الشهر الماضي، أشار نتنياهو الى خريطة مشروحة لمنطقة الجناح في المدينة قائلا "انفجار آخر قد يحدث هنا".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن مصنع صواريخ تابع لحزب الله يوجد بجوار شركة غاز في الحي جنوبى بيروت.

وتابع "هذه اسطوانات غاز. هنا"، مشيرا إلى عرض برنامج باور بوينت "إنه على بعد أمتار قليلة من محطة وقود. إنه على بعد 50 مترا من شركة الغاز. هنا المزيد من شاحنات الغاز. وهي ضمن مساكن مدنية هنا، ومساكن مدنية هنا."

ودعا نتنياهو سكان منطقة الجناح إلى المطالبة بهدم المستودع.

وبعد وقت قصير من خطابه، نشر الجيش الإسرائيلي معلومات حول ثلاثة مواقع لتصنيع صواريخ موجهة بدقة يقول إن حزب الله يستخدمها في بيروت، بما في ذلك الموقع الذي تحدث عنه نتنياهو.

وقال الجيش إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة عدة مرات بالمواقع، وتحث الآن الحكومة اللبنانية، بدعم من المجتمع الدولي، على التدخل.