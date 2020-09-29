شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء أمس الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع فرع ثقافة البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧ م.

وأكد المحافظ أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ ٢٩٤١ مشروعًا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.

وأشار إلى أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

كما أضاف أن البحيرة تخطو وتسابق الزمن بمشروعات تتجاوز الآفاق فى عيدها القومي نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

وتابع المحافظ: "احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة يأتي وهو يحمل بين يديه بشرى افتتاح ١١١ مشروعًا عملاقًا جديدًا وذلك بتكلفة تتجاوز ٢.٥ مليار جنيه خدمة لأهالى المحافظة الكرام، وتتوالى الإنجازات لنحصد كل يوم مشروعًا جديدًا يضيف لبلادنا كل جديد".

وأوضح محافظ البحيرة أنه ليس هناك أجمل من دور الثقافة منبرًا يرتفع فيه صوت الإنجاز وهو يتحدث عن نفسه مسموعًا ومرئيًا، ليكون جنبًا إلى جنب الاهتمامات الثقافية والفنية الأخرى التى تسلح الضمير بوعى وطني وثقافي وإنساني، يدعم الاستقرار ويكافح بالعمل لغد أفضل يحسن الاقتداء بأجدادنا البواسل من أبطال رشيد فكما هزموا غزوًا خارجيًا، ها هو وعي المصريين اليوم يهزم غزو الفوضى ويخرس نباح الأبواق الهدامة بالالتفاف خلف القيادة الوطنية الحكيمة.

وخلال الاحتفالية قام محافظ البحيرة بتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، كما تم تكريم الطالبة آية طه حسين، الحاصلة على ٩٩.٥٪ فى الثانوية العامة، كنموذج مشرف في تحدي الظروف الصعبة والإصرار والجد والمثابرة لتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الطب، وكذا تم تكريم منتخب البحيرة الحاصل على بطولة الجمهورية لمراكز الشباب فى دوري كرة القدم للصم لمكاتب ذوي القدرات الخاصة.