يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، مسرحية "جوازة ٦ نجوم" في السابعة والنصف من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، وهو العرض الخامس لملتقى مبادرة المؤلف المصري.

الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسي.

وتدور أحداث المسرحية حول عروسين في أول يوم زفافهما، يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وأفكار حديثة وأفكار قديمة بالية، وقرارهما في النهاية الاعتماد على نفسهما وإبعاد الجميع.

"جوازة ٦ نجوم" بطولة الفنانين: رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، وديكور دنيا عزيز، وإضاءة إبراهيم الفرن، وموسيقى وألحان شريف ياسر، ومخرج منفذ ياسمين سعيد، ومساعدو الإخراج أحمد إبراهيم وعبد الرحمن كمال، وتأليف وإخراج أحمد مصطفى.