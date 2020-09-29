بريطانيا تعلن عقوبات ضد لوكاشينكو ومسؤولين بيلاروسيين

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو ونجله و6 من كبار المسؤولين فى بيلاروس قائلة إنها جزء من الضغط الدولي "على المسؤولين عن أعمال القمع".

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن بريطانيا، وكندا التي أعلنت أيضا عن إجراءات مماثلة، "بعثتا برسالة واضحة وذلك بفرض عقوبات ضد نظام ألكسندر لوكاشينكو العنيف والمخادع".

وأضاف راب: "نحن لا نقبل نتائج هذه الانتخابات (الرئاسية) المزورة"، في إشارة إلى التصويت الذي تم الشهر الماضي، الذي تصر الحكومات الغربية على أنه تم التلاعب به لضمان بقاء لوكاشينكو لفترة سادسة في منصبه.

وأوضح راب: "سنحاسب المسؤولين عن البلطجة المنتشرة ضد الشعب البيلاروسي وسندافع عن قيمنا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقالت الحكومة إن العقوبات، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، "جرى فرضها في رد فعل على تعذيب مئات المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاز وإساءة معاملتهم، عقب الانتخابات الرئاسية المزورة".