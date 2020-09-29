جامعة القاهرة تدرب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات التفاعلية

بدأت كليات جامعة القاهرة ومعاهدها حاليًا تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام الشاشات الذكية التفاعلية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية بشكل تفاعلي مع إمكانية البث الحي، وذلك تمهيدًا لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020.

ويأتي ذلك في إطار خطة جامعة القاهرة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وبناء على تعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن تركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والاقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى ستديوهات مركز التعليم المدمج لتفعيل خطة الجامعة للتعليم الإلكتروني.

وأوضح أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي بهدف تطوير العملية التعليمية.



