 ميركل تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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ميركل تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 12:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 12:26 م

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الدولتين المتنازعتين، أرمينيا وأذربيجان، إلى وقف إطلاق النار في الصراع على منطقة ناجورنو كاراباخ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين اليوم الثلاثاء، إن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. كما أوضحت المستشارة أن من الضروري على نحو مُلح وقف إطلاق النار وإجراء المفاوضات، مشيرة إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من الممكن أن تكون أساسا لذلك.

وتشهد المنطقة الواقعة جنوب القوقاز منذ يوم الأحد معارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين. وأعلنت أرمينيا وأذربيجان حالة الحرب.

ويدعو المجتمع الدولي إلى وقف فوري للقتال والعودة إلى طاولة المفاوضات. وإلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عرضت روسيا التوسط في النزاع.


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