قومي المرأة بالمنيا يحتفل بيوم المحبة بقرية بني عبيد

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احتفلت قرية بنى عبيد -مركز أبو قرقاص بيوم للمحبة و السلام بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا من خلال ورشة أشغال فنية للسيدات، وورشة رسم للأطفال، وحفل موسيقى وإنشاد دينى، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا وتزامنا مع حملة طرق الأبواب بعنوان (المرأة المصرية صانعة السلام).

وعلى هامش الفاعلية عقدت ندوة صحية للسيدات للتوعية بسرطان الثدى، والتعريف بالخدمات المختلفة للمجلس حاضرت فيها الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع.

وعرض بيمن فايق عضو الفرع لأنواع العنف ضد المرأة وجهود المجلس للقضاء عليها، فيما قدم إسلام فرغلى محامى الفرع ومسئول مكتب شكاوى المرأة للدور الذى يقوم به المكتب وأعلن عن الخط الساخن 15115 لتلقى الشكاوى بحضور ومشاركة الجهاز الإدارى للفرع شريف شوقى ورباب سيد ومصطفى شوقى.

وفى سياق متصل أعلن الفرع أنه استهدف 9700 فى اليوم الأول للحملة ( 7650 سيدة - 750 رجل - 1300 طفل) من خلال 2500 زيارة بقرى مراكز العدوة وأبوقرقاص وملوى بمشاركة أعضاء الفرع والرائدات الريفيات والراهبات والواعظات.