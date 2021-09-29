 عباس شراقي: سد النهضة لم يؤثر على مصر حتي الآن بفضل مخزون السد العالي - بوابة الشروق
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عباس شراقي: سد النهضة لم يؤثر على مصر حتي الآن بفضل مخزون السد العالي

سد النهضة
سد النهضة
عوض الله هاني
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 11:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 11:46 م

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مشروع سد النهضة لم يؤثر على مصر حتى الآن بسبب مخزون المياه بالسد العالي، موضحا أن زيادة إيراد النيل هذا العام خفف من آثار الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وأضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية مع برناج «مساء الخير» الذي يقدمه الاعلامي إيهاب صبحي عبر فضائية "me sat"، مساء اليوم الأربعاء، أن السد العالي يعد من أفضل 10 مشروعات في القرن العشرين، ولا يقل في أهميته عن قناة السويس.

وأشاد شراقي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإزالة الفورية للتعديات على مجاري المياه ونهر النيل، مبينا أن عدد التعديات بلغ حتى الآن 776 ألف حالة تعد.

وأوضح أن حالات التعدي علي نهر النيل متنوعة، منها ردم جزء من حرم النهر للبناء، وإلقاء الصرف الصحي في مياه النيل.

 

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