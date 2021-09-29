قال الإعلامي أحمد موسى إن 51 عامًا مرّت على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر وما زال يتربع في قلوب الملايين.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن عبد الناصر كان أخًا لكل الشعب المصري، وأنقذ الفلاحين من المهانة وكذلك وضع حدا لانتهاك حقوق العمال.

وتابع: "الزعيم عبد الناصر كان سببا في مجانية التعليم الذي نعيشه الآن، كما حرر الشعب من العمل بالسخرة في أرضه.. عبد الناصر تحدث عن الاستعمار والتحرر الوطني في إفريقيا، كما أن اسمه ينتشر في أي مكان بالعالم، وأصبح أيقونة إفريقية".

وأردف: "عبد الناصر أسس حركة عدم الانحياز، ورغم تعيينه وزيرا للأوقاف من الإخوان حاولوا قتله، مثلما فعلوا مع السادات الذي اغتالوه".

وأكمل: "الشعوب العربية تتذكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد مرور 51 عاما على رحيله".