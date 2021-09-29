 وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين غدا لإفتتاح سفارة بلاده في المنامة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين غدا لإفتتاح سفارة بلاده في المنامة

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 4:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 4:43 م

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزير يائير لابيد سيزور البحرين غدا الخميس.

وسيكون لابيد بذلك أعلى مسؤول إسرائيلي يزور المملكة منذ تدشين العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وأضاف بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء إن لابيد سيفتتح سفارة إسرائيل في العاصمة البحرينية المنامة، كما سيوقع اتفاقيات ثنائية خلال زيارته، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كانت البحرين والإمارات وقعتا اتفاقتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، وتُعرف هذه الاتفاقيات باسم "اتفاقيات أبراهام" وهي تستند إلى المصالح التجارية المشتركة والمخاوف بشأن إيران.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك