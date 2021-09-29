قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم الجهود والتعاون مع الدول الإفريقية منذ عام 2014 وحتى الآن كبير للغاية، لافتًا إلى أن الأمر يستهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحسين سبل الزراعة والمعيشة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن مصر تعمل على نقل التجربة العلمية إلى الدول الإفريقية التي تعاني محدودية في الموارد المائية والأرضية، موضحًا أن الشراكة المتكاملة مع الدول الإفريقية تحقق نهضة حقيقية في مجال الزراعة.

وذكر أن تحقيق تلك النهضة يؤدي إلى تلبية احتياجات القارة وشعوبها والعالم أجمع، موضحًا أن مصر تمكنت من تنفيذ 9 مزارع إفريقية مشتركة مع تنزانيا والمغرب وغيرها؛ لفتح آفاق الاستثمار في تلك الدول.

وأوضح متحدث الزراعة، أن الوزارة تخطط للوصول إلى أكثر من 21 مزرعة مشتركة في القريب العاجل، قائلًا إن الوزارة تعمل في مجال زيادة الإنتاج على محورين الأول زيادة حجم الأراضي المنزرعة عبر إقامة المشروعات الكبرى كـ«الدلتا الجديدة» وتعمير وتنمية سيناء ومشروعات جنوب الوادي.

ولفت إلى أن المحور الثاني يشمل فكرة التوسع الرأسي والزيادة الأفقية للإنتاج، مضيفًا أن الوزارة تمكنت من زيادة إنتاج فدان القمح من 12 إردبًا إلى 20 إردبًا؛ نتيجة لتطوير نظم الري والبحوث الزراعية والتقاوي والتوعية والإرشاد وتوفير المستلزمات.

وذكر أن تعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه أدى إلى زيادة حجم الصادرات، متابعًا: «تفوقنا في عدد كبير من الحاصلات الزراعية وحققنا مراكز متقدمة للغاية في محاصيل البرتقال والجوافة والفراولة والعنب والثوم والبصل».

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