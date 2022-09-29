السعودية تقدم مشتقات نفطية لليمن بقيمة 200 مليون دولار

منحت السعودية مشتقات نفطية إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتوفير 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفّذ إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار من إجمالي القيمة لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية".



وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 2ر4 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل.



واسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بمبلغ 21 مليون دولار من مايو 2021 إلى أبريل 2022، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن.