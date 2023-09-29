مقتل عامل بحديقة حيوان في اليابان بعد تعرضه لهجوم من أسد

قتل حارس بحديقة حيوان بشمال شرقي اليابان بعد تعرضه على ما يبدو لهجوم من أسد، وفقا لما ذكرته الشرطة ومشغل المنشأة يوم الخميس .

وقالت الشرطة إنه تم العثور على كينيتشي كاتو ،53 عاما، ينزف من الرقبة في قفص الأسود في متنزه توهوكو سفاري في نيهونماتسو بمحافظة فوكوشيما، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى في حالة عدم استجابة وتم اعلان وفاته لاحقا، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويظهر الجرح أن كاتو تعرض للهجوم من قبل حيوان، وأظهرت لقطات كاميرا الأمن أسدا انقض عليه، وفقا للشرطة ونائب رئيس حديقة الحيوان نوريتشيكا كوماكوبو.

وقال كوماكوبو إن كاتو، وهو موظف ذو خبرة عمل في حديقة الحيوان لأكثر من 25 عاما، تعرض للهجوم على ما يبدو أثناء محاولته إغلاق الباب بين القفص وممر العمال.

وأعلنت الحديقة أنها ستغلق أبوابها إلى حين تحسين إجراءات إدارة السلامة.