تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة، كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5.5 إلى 10 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 8.5 إلى 11.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 14 إلى 19 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيها.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 29 إلى 37 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيها.

واستقر ت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

تراجع سعر الخيار البلدي 2.5 جنيها ليتراوح بين 5.5 إلى7.5 جنيه.

وتراجعت أسعار البامية 3 جنيهات لتتراوح بين 28 إلى 32 جنيها.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وارتفع سعر الليمون البلدى جنيها ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 18 إلى 24 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

وارتفع سعر التين البرشومى جنيهين ليتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وارتفعت أسعار الجوافة 4 جنيهات لتتراوح ما بين 6 إلى 14 جنيها.

وارتفع سعر الرمان جنيها ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.