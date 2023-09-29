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لجنة أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد تسلا بسبب مضايقات عنصرية للسود

لوس أنجليس (د ب أ- ت ك أ)
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 10:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 10:03 ص
رفعت لجنة "تكافؤ فرص العمل" الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركة "تسلا"، بسبب "مضايقات عنصرية واسعة النطاق ومستمرة" لمواطنيها السود وللانتقام من العمال، الذين تحدثوا عن المشكلة، طبقا لما ذكرته الوكالة الاتحادية أمس الخميس.

وأضافت اللجنة في بيان أنه منذ عام 2015 على الأقل، "واجه الموظفون السود في منشآت التصنيع التابعة لشركة تسلا في فريمونت في كاليفورنيا بشكل روتيني إساءة عنصرية وقوالب نمطية سائدة وعداء بالإضافة إلى ألقاب".

وتابعت اللجنة أن "الموظفين السود واجهوا بشكل منتظم الكتابة على الجدران "جرافيتي"، بما في ذلك أشكال مختلفة من الصليب المعقوف والتهديدات ومشانق على المكاتب وغيرها من المعدات، في أماكن الاستحمام وداخل المصاعد وحتى على المركبات الجديدة التي تخرج من خط الإنتاج".

ورفع الدعوى مكتب منطقة سان فرانسيسكو، التابع للجنة الدعوى القضائية، والذي لديه سلطة قضائية على "شمال كاليفورنيا" و"شمال نيفادا" و"أوريجون" و"واشنطن" و"ألاسكا" و"إيداهو" و"مونتانا".

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