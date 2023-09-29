البناني: اللاعبون حصلوا على جزء من المستحقات المالية قبل مواجهة أرتا سولار

قال عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن اللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم المالية قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أرتا سولار، مساء غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الإفريقية.

وقال البناني في تصريحات تليفزيونية: «حرصنا على توفير جزء من المستحقات المالية من مدخلات النادي، من قبل اللجنة الثلاثية قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي».

وأضاف: «اللاعبون يشعرون بالرضا أن الإدارة التنفيذية تقوم بالواجب، الذي عليها بقدر المستطاع وأكثر وهو ما يجعل أدائهم بشكل أفضل».

وأتم: «بقول للاعبين احنا وراكم ونؤازركم وهم يشعرون بذلك، ومنتظرين منكم الكثير، نتمنى مشاهدة مباراة رائعة يوم السبت والفريق يستطيع العبور لدور المجموعات».