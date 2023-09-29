ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة اسطنبول التركية إلى قتيلين و4 مصابين

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ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية إلى قتيلين وأربعة مصابين، وفقا لمكتب حاكم المدينة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الحاكم أن الانفجار وقع في مبنى بمنطقة "باهجيليفلر" في الجانب الأوروبي من اسطنبول، أكبر مدن تركيا، ونتج عن ضغط للغاز الطبيعي.

وأضاف المكتب أن أحد المصابين في حالة حرجة.

وفي الوقت نفسه، تم إرسال رجال الإطفاء ووحدات الرعاية الصحية إلى مكان الحادث بينما قامت الشرطة بتطويق الشارع.

وبحسب قناة "إن تي في" التركية، اتخذ رجال الإطفاء إجراءات لمنع انتشار الحريق الناجم عن الانفجار إلى المباني المجاورة، وأخلوا بعض هذه المباني كإجراء احترازي.

وذكرت القناة أن الانفجار تسبب أيضا في انهيار المبنى وسقوط الحطام على السيارات، مضيفة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.