الخليفي يثق في بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم القادم

يعمل ريال مدريد الإسباني من أجل التوصل لاتفاق مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدماته خلال الصيف القادم في صفقة إنتقال حر.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، وعلى الرغم من عدم اتخاذ اللاعب وإدارة النادي الفرنسي أي خطوة إيجابية بشأن التجديد، إلا أن رئسش النادي القطري أمر آخر.

وكان أمام ريال مدريد فرصة الحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، ولكن إدارة النادي لم تتحذ اي خطوة في المفاوضات على الرغم من تجميد مبابي من قبل.

وأراد باريس سان جيرمان أن يخرج من النادي في الصيف لتجنب خسارته مجانًا، لكن مبابي رفض الانتقال، ولم يُسمح له بالتدرب مع الفريق الأول حتى اليوم الثاني عندما واجه تولوز. من جانبه اقترح ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن الجناح سيكون في النادي الصيف المقبل أيضًا.

وقال ناصر الخليفي :" كيليان مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، ونحن سعداء بوجوده، وسنحظى به في الموسم المقبل". وأشار أنه يحب هذا النادي، وهو لاعب رائع، أنه أفضل لاعب في العالم ونحن سعداء".