باكستان: مسلحون يقتحمون منزلا في بلوشستان ويقتلون 7 عمال

أعلنت الشرطة الباكستانية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مقتل ما لا يقل عن 7 من العمال، رميا برصاص مسلحين مجهولين، اقتحموا منزلا في بلدة بنجكور بإقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أوردته شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية، اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة، أن العمال الذين ينحدرون من مناطق مختلفة في إقليم البنجاب، كانوا يقيمون في المنزل الواقع بمنطقة خودا عبادان في بنجكور، حيث وقع الحادث وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة شخص واحد.

وأكد نائب مفوض بنجكور، وقوع الحادث المروع، وقال إن المهاجمين اقتحموا المنزل وفتحوا نيران أسلحتهم على السكان.

وأبلغ مسئولون في الشرطة وسائل الإعلام بأن القتلى والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى منطقة بنجكور.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق عملية بحث لتعقب مرتكبي الهجوم.