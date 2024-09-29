وقعت شركة هواوي، لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مجموعة طلعت مصطفى (TMG)، اتفاقية للتعاون في بناء تكنولوجيا السحابية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مشروع مدينة نور، وذلك لأول مرة في السوق المصرية.

وتسعى مجموعة طلعت مصطفى (TMG) من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من تقنيات هواوي السحابية المتطورة في بناء وتطوير مراكز البيانات السحابية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر مجموعة كبيرة من المزايا في مجال تطوير المدن الذكية، وتعتبر هذه التكنولوجيا خيارًا مثاليًا حيث ستعتمد على بنية تحتية متطورة، وتحليلات بيانات فورية، واتصال سلس، وتخطط مجموعة طلعت مصطفى لإتاحة خدمات سحابية شاملة للسوق المصرية من خلال منصة. “NOOR Cloud” بالإضافة إلى ذلك، ستمكن هذه الشراكة مجموعة طلعت مصطفى من تلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف المجتمعات العمرانية من خلال حلول سحابية تقدم للسوق لأول مرة.

من جانبه، قال محمد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى للعوائد الدورية بمجموعة طلعت مصطفى، سعداء بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع هواوي لتطوير سحابة مبتكرة تهدف إلى تقديم خدمات أساسية للسوق، مما يؤكد ريادة مجموعة طلعت مصطفى في تبني حلول التكنولوجيا السحابية.

ويمثل هذا التعاون نقطة تحول، حيث ستسهم تطبيقات الحوسبة السحابية الخاصة بمدينة نور في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للابتكار في مختلف الصناعات من خلال تقديم حلول متميزة للعملاء. فمن خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، نطمح إلى ريادة السوق وتمكين الشركات من تحقيق النجاح في بيئة تنافسية. معًا، نسعى لبناء مستقبل رقمي مزدهر يدفع عجلة التطور في مختلف المجالات.

وأضاف محمد صلاح الدين، نائب الرئيس التنفيذى للمدن الذكية العوائد الدورية بمجموعة طلعت مصطفى: “نحن نشهد بداية عصر جديد في تطوير المدن الذكية، شراكتنا مع هواوي تجسد رؤيتنا لبناء مدن ذكية ومستدامة، حيث ندمج أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

هذه الشراكة تتجاوز كونها تعاوناً تقليديًا، بل هي استثمار في مستقبل المجتمعات العمرانية، حيث نعمل معًا لبناء مجتمعات قادرة على التكيف والازدهار.”وفي هذا الإطار، قال وانغ بين، نائب رئيس أعمال رقمنة الخدمات العامة الحكومية في هواوي: “تعتبر تكنولوجيا السحابة عامل أساسي للتغيير الجذري في تطوير المدن الذكية، حيث تقدم فرصًا غير مسبوقة لتمكين المدن من التقدم في العصر الرقمي. ومن خلال تبني تقنيات السحابة، يمكن للمدن الاستفادة الكاملة من إمكانيات هذه التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات العمرانية.”

وقال فيليكس شو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المؤسسات في هواوي مصر، “بفضل خبرة هواوي التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت هواوي مزودًا رائدًا لخدمات السحابة، لما تقدمه من حلولاً موثوقة وآمنة مما يمكّن المؤسسات من التطور في عالم رقمي سريع التطور.”

وأضاف: “نحن ملتزمون، من خلال شراكتنا مع مجموعة طلعت مصطفى الرائدة، بدعم رؤية المجموعة في إنشاء مدن ذكية تجمع بين التقدم التكنولوجي، والاستدامة حيث تمكننا محفظتنا المتكاملة من الحلول والتقنيات المتطورة، بما في ذلك خدمات السحابة، وشبكات الجيل القادم، وحلول التخزين القابلة للتوسع، ونماذج الذكاء الاصطناعي، من تحقيق هذه الرؤية. ونضمن أداءً موثوقًا وبنية تحتية عالية الجودة، مما يسهم في تقديم تجربة استثنائية ومستدامة للعملاء.”

جدير بالذكر، أن هذا التعاون يأتي استكمالا للشراكة طويلة الأمد بين هواوي ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير المدن الذكية المتقدمة وخلق مجتمعات مستدامة. ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة، تهدف مجموعة طلعت مصطفى وهواوي إلى إعادة تعريف المعايير الخاصة بتطوير المدن والابتكار الرقمي في مصر.