محمد هاني يخرج من حسابات حسام حسن لمعسكر أكتوبر للإصابة

خرج محمد هاني ظهير أيمن الأهلي والمنتخب الوطني، من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لمعسكر أكتوبر المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

كان هاني قد تعرض لإصابة قوية خرج على إثرها من مباراة الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الأفريقي، والتي حسمها الأبيض بركلات الترجيح 4-3.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد هاني تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، وهو ما يؤكد غيابه لفترة طويلة للتعافي، وبالتالي لن يلحق بمعسكر المنتخب المقبل.

وأصبح حسام حسن في مأزق كبير لغياب ظهيري المنتخب الأساسيين بعد إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، والذي كان عنصر أساسي في صفوف المنتخب.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.