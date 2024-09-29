 صافرات الانذار تدوي في نهاريا شمال إسرائيل بعد تسلل مسيرات من لبنان وانفجار ضخم يهز المدينة - بوابة الشروق
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صافرات الانذار تدوي في نهاريا شمال إسرائيل بعد تسلل مسيرات من لبنان وانفجار ضخم يهز المدينة

وكالات
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 5:51 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 5:51 ص

دوت صافرات الانذار في الجليل الغربي شمال إسرائيل خشية سقوط صواريخ أو مسيرات قادمة من لبنان وسط أنباء عن انفجار ضخم هز مدينة نهاريا.

واستهدفت طائرتان مسيرتان على الأقل هدفين في مدينة نهاريا.

وشمل الانذار، بحسب الجبهة الداخلية في إسرائيل، في نهاريا ورأس الناقورة وشلومي وساعر، بن عامي، المنطقة الصناعية الشمالية، ليمان، روش هانيكرا، ، بيتزيت، إيفرون، شاطئ بيتسيت، نهاريا، غيشر هزيف، ميتسوفا وشافي تسيون.

وافادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن سكان نهاريا أن انفجارا هائلا هز المدينة.

وقالت مصادر عبرية أن هناك خشية من هجوم بطائرات مسيرة قادمة من لبنان.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة على سقوط صاروخ قادم من لبنان على مستوطنة معاليه أدوميم في القدس.


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