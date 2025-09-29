أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، استعداد الدوحة لمواصلة الانخراط في العمل للوصول إلى نهاية للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عامين.

وفي بيان، قالت الخارجية القطرية إن "إسرائيل اعتذرت عن هجومها على الدوحة خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبد الرحمن".

وشدد البيان أن "نتنياهو قدم اعتذاره عن هجوم الدوحة، وانتهاك السيادة القطرية، متعهدا بعدم تكراره في المستقبل".

كما رحبت الخارجية القطرية بـ"الضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف والتعهدات بعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية".

ولفت البيان إلى أن "رئيس الوزراء أكد في اتصال مع ترامب ونتنياهو على الرفض التام والقاطع للمساس بسيادة قطر تحت أي ظرف من الظروف".

وعقب اعتذار نتنياهو، أكد البيان "استعداد الدوحة لمواصلة الانخراط في العمل للوصول إلى نهاية للحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس ترامب".