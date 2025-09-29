وزير الخارجية الألماني يدعو الناتو والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الترابط في جهود الدفاع

في ضوء انتهاك طائرات روسية مسيرة للمجال الجوي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول التكتلين إلى تعزيز الترابط في جهود الدفاع.

وقال فاديفول، خلال اجتماع مع نظرائه من بولندا وفرنسا وأوكرانيا في العاصمة البولندية وارسو: "تريد روسيا اختبار حزمنا وإثارة اضطرابات.. هذا أمر خطير ويجب الرد عليه بوضوح وبشكل موحد".

وذكر فاديفول، أنه وقعت خلال الأيام الأخيرة موجة جديدة من الهجمات الهجينة ضد دول في حلف الناتو، في بولندا وإستونيا ورومانيا، مضيفا أنه وقعت أيضا مؤخرا حوادث غامضة لطائرات مسيرة في الدنمارك.

وقال: "هذه الأعمال ليست مصادفة، بل هي جزء من نمط يستهدف مجالنا الجوي، وبنيتنا التحتية الحيوية ككل، واستعدادنا لتوزيع الأدوار".

وأكد فاديفول، أن الرد على موسكو في هذه التهديدات سيكون واضحا دون لبس، وأضاف: "الناتو يقظ دائما، وقادر على العمل في كل وقت، ويحمي كل شبر من أراضي حلفنا.. لن تُترك أي دولة عضو بمفردها في مواجهة هذا التهديد".

وذكر فاديفول، أن ثمن الحرية هو اليقظة الدائمة، موضحا أن هذا يشمل التكيف المستمر مع وضع التهديد، مشيرا إلى أن درء الطائرات المسيرة على وجه الخصوص يحتاج إلى تطوير متواص واستجابة أسرع وترابط بين الأنظمة بشكل أوثق، مؤكدا أن هذه قضية محورية للدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال: "سنعمل بكل قوتنا لضمان حماية أوروبا".