غينيا تجري أول انتخابات رئاسية بعد انقلاب عام 2021 في ديسمبر المقبل

من المقرر أن يجري الغينيون الانتخابات الرئاسية في 28 من ديسمبر المقبل، في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ تولي الزعيم الحالي الجنرال مامادي دومبويا، السلطة بعد الانقلاب الذي وقع عام 2021، بحسب ما ورد في مرسوم رئاسي تم بثه على شاشات التلفزيون الرسمي.

وصدر الإعلان أمس السبت، بعد يوم من تصديق المحكمة العليا على نتائج استفتاء دستوري، كان من شأنه أن يسمح لدومبويا بالترشح للرئاسة.

ويشار إلى أن غينيا هي واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا، سيطر الجيش فيها على السلطة وأخّر العودة إلى الحكم المدني.

وكان دومبويا، قال في البداية، إنه لن يترشح للرئاسة، إلا أن مشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمنصب، ويمدد فترة ولاية الرئيس من خمسة أعوام إلى سبعة، قابلة للتجديد مرتين.