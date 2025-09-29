مطار العاصمة الألمانية لا يزال يعاني من تداعيات الهجوم الإلكتروني

لا تزال تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له مطار العاصمة الألمانية برلين قبل أسبوع ونصف تقريبا تؤثر على العمليات في المطار مع بداية الأسبوع الجديد.

وقال متحدث باسم المطار، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع حدوث تأخيرات جديدة في الرحلات على مدار اليوم.

ومن المنتظر أن يستقبل المطار اليوم نحو 86 ألف مسافر على متن ما يزيد قليلا عن 600 رحلة، وقد أُلغيت بالفعل 4 رحلات وصول و4 رحلات مغادرة صباح اليوم.

وكانت شركة "كولينز إيروسبيس"، المزود المسئول عن خدمات تكنولوجيا المعلومات في المطار، قد تعرضت لهجوم قراصنة أدى إلى شلل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الركاب ومناولة الأمتعة في مطار برلين وعدة مطارات أوروبية أخرى.

وأوضح المتحدث باسم المطار، أن تسجيل الوصول لا يزال يتم يدويا لدى بعض شركات الطيران، بينما تمكنت شركات أخرى من استخدام معداتها الخاصة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وطابعات بطاقات الصعود.

وأضاف المتحدث، أنه تم منذ بضعة أيام تركيب نظام مؤقت لفرز الأمتعة وربط أولى شركات الطيران به، وسيتبع ذلك تركيب المزيد من الأنظمة.

وبحسب المطار، لا يزال بإمكان الركاب استخدام محطات الخدمة الذاتية المزودة بأجهزة إلكترونية، والتي تتيح في كثير من الأحيان تسجيل الأمتعة مباشرة.