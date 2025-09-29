تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من زيادة إنتاج أوبك+

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام مع بداية الأسبوع الجديد، اليوم الاثنين، وسط تصاعد التوقعات بقيام تحالف "أوبك+" للدول المصدرة للنفط بزيادة إنتاجه مجددًا خلال نوفمبر المقبل؛ ما أثار مخاوف من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي العالمي انخفض إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 65 دولارا للبرميل.

ويبحث تحالف "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، زيادة الإنتاج بما لا يقل عن 137 ألف برميل يوميًا اعتبارا من الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط.

وتسعى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها إلى اعتماد استراتيجية تركز على استعادة الحصة السوقية، بدلاً من دورها التقليدي في إدارة الأسعار، من خلال إعادة ضخ كميات إضافية من الإنتاج الذي تم تعطيله سابقًا، ومع ذلك، فقد حافظت الأسعار على استقرار نسبي، مدعومة بعمليات شراء قوية من الصين.

وتعد الزيادة المرتقبة في إنتاج "أوبك+" مطلع الشهر المقبل، وربما أيضًا في نوفمبر، أقل بكثير من الزيادات التي أعلن عنها التحالف خلال الأشهر الماضية.

وأكد ممثلو الدول الأعضاء، أن الزيادة الفعلية في الإمدادات ستكون أقل من المعلنة، نتيجة عدم قدرة بعض الدول الأعضاء على رفع إنتاجها فعليًا، بغضّ النظر عن القرارات الرسمية.

وفي مذكرة موجهة للعملاء، أوضح محللون في شركة "آر.بي.سي كابيتال ماركتس" للاستشارات، أن العديد من المنتجين – باستثناء السعودية – قد بلغوا الحد الأقصى لإنتاجهم، ما يعني أن الزيادات المستقبلية في إمدادات "أوبك+" ستكون محدودة مقارنة بالأرقام المعلنة.

ومن المقرر أن يعلن تحالف "أوبك+" عن سياسته الإنتاجية الخاصة بشهر نوفمبر خلال اجتماعه المرتقب في 5 أكتوبر.

ورغم ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا قياسيًا في المعروض خلال العام المقبل، في ظل استمرار "أوبك+" في زيادة الإنتاج، إلى جانب ارتفاع الإمدادات من الدول المنتجة للنفط خارج التحالف.

كما توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، أن ينخفض سعر خام برنت إلى منتصف الخمسينيات دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، رغم استمرار ارتفاع مخزونات الخام لدى الصين.

وبحلول الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت سنغافورة، انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.6% ليصل إلى 69.73 دولارًا للبرميل تسليم نوفمبر، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% ليصل إلى 65.32 دولارًا للبرميل (تسليم نوفمبر).