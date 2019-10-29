تفاؤل التجارة وتوقعات خفض الفائدة يرفعان ستاندرد اند بورز لذروة قياسية

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا يوم الاثنين، في حين كاد ناسداك يبلغ ذروته التي لامسها في أواخر يوليو تموز حيث رفعت نبرة أكثر تحضرا بين الولايات المتحدة والصين الآمال حيال اتفاق تجارة محتمل بينما يتطلع المستثمرون لخفض سعر الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت 2.4 بالمئة، لتصبح من أكبر عوامل الدفع في كل من المؤشرات الرئيسية الثلاثة بعد أن فاز عملاق التكنولوجيا بعقد حوسبة سحابية من وزارة الدفاع الأمريكية قيمته عشرة مليارات دولار، متغلبا على أمازون.كوم.

وبعد صعوده 0.71 بالمئة إلى 3044.08 نقطة، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 0.56 بالمئة إلى 3039.34 نقطة، متجاوزا مستواه القياسي المرتفع 3025.86 نقطة المسجل في 26 يوليو تموز، في حين ختم المؤشر ناسداك المجمع الجلسة دون أعلى مستوى إغلاق له بخمس نقاط فحسب.

وتقدم ناسداك 1.01 بالمئة إلى 8325.99 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.49 بالمئة مسجلا 27090.31 نقطة.