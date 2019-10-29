أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، أنه يتمنى مواجهة نادي صن داونز الجنوب إفريقي مجددا، مشيرًا إلى أنه يحلم هذا الموسم بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري (2019-20).

وقال هاني، خلال حواره التلفزيوني، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "الخسارة من صن داونز من أسوأ المباريات في مسيرتي، كان اليوم الأصعب لي في حياتي كلها، لم أخسر بهذه النتيجة من قبل وحتى مع الناشئين".

وشدد: "لم نفهم ما حدث في اللقاء، كانت استعداداتنا تسير على ما يرام مثل أي مباراة أخرى، لكن لم نكن في حالتنا، والآن تعلمت من مثل هذه المواقف الصعبة".

وواصل: "هدفي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، هذا هو حلمي هذا العام، لعبت نهائيين وأربع بطولات لكني لم أحصل على اللقب، لم يحدث في تاريخ النادي أن نخسر نهائيين متتاليين".

وتابع: "أتمنى ملاقاة صن داونز مرة أخرى، واجهناهم في المباراة التالية وظهرنا بأداء مختلف عن لقاء الذهاب".

واختتم تصريحاته: "لم يتحدث معنا المدير الفني رينيه فايلر عن البطولة الإفريقية، نسير في الأهلي خطوة بخطوة ونصب تركيزنا على كل مرحلة قبل المرحلة التالية".