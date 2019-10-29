وزراء داخلية 6 دول أوروبية يناقشون مكافحة التطرف اليميني في ميونخ

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يواصل وزراء داخلية 6 دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعهم في مدينة ميونخ الألمانية لمناقشة سبل مكافحة التطرف اليميني والإرهاب ومعاداة السامية وتأمين شبكات الجيل الخامس للاتصالات الخلوية.

وقال وزير الداخلية الألماني، "هورست زيهوفر"، في مستهل انعقاد الاجتماع أمس الاثنين، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضا بحث قضايات دولية.

ومن المنتظر أن يعقد زيهوفر مؤتمرا صحفيا عقب اختتام الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء.

وبجانب زيهوفر، يشارك في الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كساتنير، ووزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو جراندي-مارلاسكا، ووزيرة الدولة البريطانية للشؤون الداخلية، سوزان ويليامز، ووكيل وزارة الداخلية البولندي، سيلفستر تولاييف، ذلك إلى جانب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، والمفوض الأوروبي للشؤون الأمنية، جوليان كينج.

ومن الولايات المتحدة، يشارك سوجيد رامان، المسؤول البارز في وزارة العدل، ونائب وزير الأمن الداخلي، ديفيد بي بيكوسك.

كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، يورجن شتوك، ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد إس. لاودر.

ويهدف الاجتماع غير الرسمي الذي سيُعقد خلف أبواب مغلقة إلى تبادل الآراء والخبرات، وليس من المنتظر أن تصدر قرارات خلاله.