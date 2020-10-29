 الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يخضع لفحوصات طبية معمقة وحالته الصحية مستقرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يخضع لفحوصات طبية معمقة وحالته الصحية مستقرة

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
الجزائر - أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 9:17 م
أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس أن الرئيس عبدالمجيد تبون خضع في ألمانيا لفحوصات طبية معمقة في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، وأن حالته الصحية مستقرة.

وأضافت الرئاسة الجزائرية -في بيان- أن الفريق الطبي المعالج للرئيس تبون أكد تفاؤله بنتائج الفحوصات.

وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون باشر يتلقى العلاج المناسب، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء نقل الرئيس تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي".

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الأول الثلاثاء عن نقل الرئيس عبد الـمجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم السبت الماضي أن الرئيس تبون سيخضع إلى حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام بعد اكتشاف إصابة عدد من مسؤولي الرئاسة الجزائرية والحكومة بفيروس (كورونا).

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