عالم ألماني: الخوف من كورونا سلب النوم من أعين العديد من الناس

قال البروفيسور جيورج نيليوس، مدير المستشفى الإنجيلي لأمراض الرئة في وسط مدينة إيسن غربي ألمانيا، إن الخوف من عدوى كورونا سلب النوم من عيون الكثير من الناس ولاسيما الذين يعانون من عوامل مخاطر صحية.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال نيليوس، اليوم الخميس: "أرى هذا أيضا خلال تقديمي للاستشارات الطبية، فهناك أصحاب التاريخ المرضي الذين يساورهم قلق كبير".



وأضاف نيليوس:" وهنا يوجد مستوى أعلى بشكل واضح للخوف، وبطبيعة الحال فإن لهذا الأمر تأثيراته على النوم".



تجدر الإشارة إلى أن نيليوس واحد من رؤساء المؤتمر السنوي الرقمي للجمعية الألمانية لأبحاث وطب النوم، والمنعقد في الفترة بين 29 حتى 31 أكتوبر الجاري.



وفي هذا الصدد، أشار العالم المتخصص في طب الرئة والنوم إلى دراسة متواصلة على مستوى ألمانيا عبر الإنترنت بقيادة الأخصائية النفسية مادلينه هتكامب من جامعة دويسبورج –إيسن، وهي الدراسة التي تشمل أكثر من 16 ألف شخص.



وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "سليب ميدسين/طب النوم/"، فإن نحو 5ر13% من المشاركين في الدراسة قالوا بعد فترة وجيزة من حدوث إغلاق كورونا في منتصف مارس الماضي إنهم يعانون من " ترد واضح في جودة النوم"، فيما قال 2ر7% من المشاركين إنهم يعانون مخاوف عامة (قلق).



ورصدت الدراسة تراجع هذه القيم مع تراجع أعداد الإصابات بكورونا، وقال نيليوس إن من المرجح أن تعاود المخاوف الزيادة مرة أخرى مع الارتفاع الراهن في أعداد الإصابات الجديدة.