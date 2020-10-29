التعادل السلبي يحسم مواجهة المقاصة والإنتاج في ختام مباريات الدوري

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حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة الانتاج ومصر المقاصة في اللقاء الذي استضافه ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وجرت أحداث المباراة بتدخلات تحكيمية كثيرة وسجل الانتاج هدفين الغاهم حكم المباراة بداعي التسلل ولمسة اليد على باسم مرسي، معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ودخل مصر المقاصة اللقاء بتشكيل هجومي ولكن كانت الكلمة العليا في المباراة لخطوط الدفاع في الفريقين وانتهت المباراة بدون أهداف.

وفي الدقيقة 57 شهدت اول بطاقة حمراء للانتاج الحربي عن طريق محمد بازوكا بعد عركلة عبدالله مجدي بشكل قوي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى النقطة 43، فيما وصل رصيد المقاصة إلى النقطة 41 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز.