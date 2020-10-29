مصر للطيران تسير اليوم وغدا 113 رحلة لنقل 11 ألفا و400 راكب

تسير شركة مصر للطيران غدا /الجمعة/ 59 رحلة إلى العديد من الوجهات الدولي والداخلية لنقل 6300 راكب .

وتسير الشركة رحلاتها إلى جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، كازبلانكا، أبوظبي، دبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، أثينا، جوبا، برلين، فرانكفورت، بوادبيست، جدة، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، اربيل، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر، و4 رحلات شحن جوى.

ومن ناحية أخرى، تسير الشركة اليوم 54 رحلة لنقل 5100 راكب إلى تورونتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، نادجامينا، لاجوس، أبوجا، ابوظبي، دبي، الدمام، أمستردام، نيويورك، لندن، باريس، اسطنبول، أثينا، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بغداد، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، المدينة المنورة، الخرطوم.

كما تسير الشركة اليوم ١٣ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ،الغردقة، أسوان، مرسى علم، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من ٥١٠٠ راكب.