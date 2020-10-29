وفد مركز بحوث الصحراء والفاو يتفقدان المشروعات الزراعية المشتركة في الوادي الجديد

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أجرى القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء عبد الله زغلول، زيارة لمدينة واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، يرافقه الأمين ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية نصر الدين حاج ونائب ممثل المنظمة الدكتور محمد يعقوب.

وتتضمنت الزيارة، استعراض جهود الدولة فى تنمية المحافظة وخاصة المتعلقة بالتنمية الزراعية للنهوض بالتنمية الزراعية في المحافظة والإسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري، إلى جانب أهم الأنشطة التى سوف يقوم بها المشروع من أجل النهوض بقطاع الزراعة فى المحافظة من خلال استخدام الممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوى الزراعى.

وقام الوفد، بزيارة جامعة الوادى الجديد وقد تم بحث أوجه التعاون بين مركز بحوث الصحراء والجامعة، وكذلك دور جامعة الوادى الجديد فى دعم الأنشطة التى ينفذها المشروع.