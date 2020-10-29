بورصة برلين علي خطي بورصة لندن

بعد إلغائه العام الماضي أعلنت إدارة معرض itb السياحي الدولي الذي يعقد في برلين سنويا، والذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السيتحة حول العال، إلغاء انعقاد المعرض العام المقبل، وعقده افتراضيا في الفترة من 9 إلى 12 مارس.



وكانت بورصة لندن للسياحة والتي ستعقد أعمالها خلال الفترة من ٩ الي ١١ الشهر القادم قد قررت ولاول مرة منذ 40 عامًا من انعقاد الحدث سنويا انعقاده افتراضيا



وقالت إدارة بورصة برلين انها ستتوفر معلومات مفصلة عن باقات العارضين وتذاكر الزوار التجاريين وفرص الرعاية اعتبارًا من 16 نوفمبر، موضحة أنه منذ عام 1966 ، كان قطاع السفر يجتمع وجها لوجه كل عام في شهر مارس في برلين ويستفيدون من العلاقات التجارية التي يتم إنشاؤها هناك، غير أن استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، يفرض على إدارة المعرض إلغاءه.