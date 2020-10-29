تجديد حبس المتهم بمذبحة قرية المغاربة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع الأمن العام من إلقاء القبض على المتهم بمذبحة قرية المغاربة في دائرة قسم جرجا، والتي راح ضحيتها 4 أشخاص هم زوجة المتهم ونجليه وفتاة أخرى، وذلك أثناء اختبائه بعزبة النخل، وتم ترحيله إلى سوهاج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جرجا يفيد بتلقيه بلاغًا بمقتل أم وطفليها في منزل بقرية المغاربة دائرة المركز، وأنه بانتقال قوات الشرطة لمسرح الجريمة ومعاينة المكان، عثر على طفلة مقتولة ومعلقة في بئر الصرف الصحي بالمنزل



وتبين من التحريات الأولية، العثور على “سمير. ا” 14 عامًا، و“أسماء. أ” ٨ أعوام، ووالدتهما “شيماء. ع” ٣٠ عامًا، جثث هامدة غارقين في دمائهم يرتدون كامل ملابسهم، وجثة طفلة أخرى تقيم بذات الناحية تدعى “رودينا. م”، معلقة داخل بئر صرف صحي بذات المنزل، وتم نقل الجثث لمستشفى جرجا العام.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكابةهذه الجريمة البشعة عامل “زوج المجني عليها ووالد طفلين من الضحايا”، وأنه ارتكب الواقعة انتقامًا من زوجته لقتلها ابنة أحد الجيران التي عثر عليها معلقة في بئر الصرف الصحي بالمنزل، بسبب الخلافات المالية مع والدتها، وقتل زوجته بإطلاق الرصاص عليها وقتل ابنه وابنته بالتعدي عليهما بساطور، وفر هاربًا بعد ارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات حيال المتهم وترحيله إلى سوهاج، وبإخطار النيابة تولت التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على زمة التحقيقات، وقرر القاضي الجزئي استمرار حبسه احتياطيًّا 15 يومًا أخرى.