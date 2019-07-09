 مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء تصادم دراجة بخارية بسيارة في الكلابية بالأقصر - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء تصادم دراجة بخارية بسيارة في الكلابية بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 4:04 م

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب ثالث في حادث تصادم ٣ موتوسكيلات بعربة نقل بإسنا في الأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا بوجود حادث تصادم لـ٣ موتوسكلات على الطريق الزراعي بين قريتي الحلة والكلابية، بمدينة إسنا، في أثناء الاحتفال بزواج أحد شباب عائلة المتوفيين في الحادث.

وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة إسنا، وفريق من قيادات مجلس مدينة إسنا إلى موقع الحادث وتبين وفاة الشاب (صالح محمد عبد الفتاح - ٢١ سنة)، و(محمود سعد أبو صالح - ٢٠ سنة)، يقيمان بنجع الشيخ فضيل بوسط المدينة، والمصاب الثالث نقل إلى مستشفى طيبة التخصصي بالمدينة لتلقي الرعاية اللازمة.

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