بريطانيا تهدد بالرد بالمثل على التهديدات الفرنسية بشأن مصايد الأسماك

هددت المملكة المتحدة بالرد بالمثل على التهديدات الفرنسية بتعطيل التجارة، لتتصاعد التوترات بين الجانبين في صراع مرير بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان اليوم الجمعة إن التهديدات الفرنسية ستجعل الاتحاد الأوروبي منتهكا لاتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البريطانيين سيدرسون عندئذ إطلاق إجراءات تسوية المنازعات التي من شأنها أن تشمل "عمليات إنفاذ صارمة للقانون ومراقبة نشاط الصيد الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة".

وتدفع فرنسا بأنه تم حرمان قواربها ظلما من الحصول على تصريح بالصيد في المياه البريطانية. وهددت في وقت سابق هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل وقف تدفق التجارة عبر القنال الإنجليزي ورفع أسعار الطاقة لجزر القنال البريطانية، ما لم يتم منح القوارب الفرنسية المزيد من التصاريح بحلول الثاني من نوفمبر المقبل.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أمس الخميس إن الحكومة البريطانية لا تفهم إلا لغة "القوة".

ونقلت إذاعة "تايمز راديو" اليوم عن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، الذي تشمل مسؤولياته مصايد الأسماك، القول: "هذه خطوة استفزازية للغاية وطريقة خاطئة لتناول الأمور".

واستدعت المملكة المتحدة السفير الفرنسي اليوم الجمعة لتوضيح التهديدات "المحبطة وغير المتناسبة".