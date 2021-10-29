استطلاع: غالبية الألمان يدعمون المهام الخارجية لجيشهم

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم بشكل مبدئي لمشاركة الجيش الألماني في مهام خارجية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "إنترناتسيوناله بوليتيك" أن 75% من الألمان أيدوا قيام الجيش بمهام إجلاء للمواطنين الألمان في الخارج أو المدنيين المهددين في حالات الطوارئ كما حدث مؤخرا في أفغانستان.

ويؤيد 63% مشاركة الجنود الألمان في مراقبة وتنفيذ اتفاقيات السلام، على سبيل المثال في إطار مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام. ويشارك الجيش الألماني حاليا في مثل هذه المهمة في مالي، غربي أفريقيا.

وأعرب 59% من الألمان عن تأييدهم لمشاركة الجيش في مهام لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

في المقابل، لا توجد أغلبية مؤيدة لمشاركة القوات الألمانية في تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة في دول أخرى (39%)، أو في مهام قتالية ضد جماعات إرهابية (37%). ويرى 14% من الألمان أنه لا ينبغي نشر الجيش الألماني في الخارج على الإطلاق.

ويشارك حوالي 2200 جندي ألماني حاليا في 11 مهمة في الخارج. ويتمركز أكثر من نصفهم في مالي. وعقب فشل مهمة الجيش الألماني في أفغانستان يدور نقاش الآن حول الأهداف التي يجب من أجلها نشر الجيش الألماني في الخارج.