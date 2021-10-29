انخفاض عائدات الضرائب في الاتحاد الأوروبي العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2009

انخفضت الإيرادات من الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي في بلدان الاتحاد الأوروبي العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) في بيان لها اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي جمعت حوالي 5ر5 تريليون يورو (4ر6 تريليون دولار) من الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في عام 2020، أي أقل بـ 215 مليار يورو عن عام 2019.

وفي منطقة اليورو وحدها، انخفضت الإيرادات بمقدار 206 مليارات يورو. وكتب الإحصائيون أنها المرة الأولى منذ عام 2009 التي تنخفض فيها الإيرادات الضريبية.

ووفقا لـ (يوروستات)، فإن أسباب الانخفاض ترجع إلى الانكماش الاقتصادي العام خلال الجائحة وتدابير المساعدات مثل التخفيضات الضريبية التي نفذت لتخفيف آثار الأزمة.

أما فيما يتعلق بالناتج الاقتصادي، فقد زادت الإيرادات الضريبية كنسبة مئوية زيادة طفيفة مع انكماش اقتصادات الاتحاد الأوروبي خلال الجائحة.

وفي العام الماضي، بلغت الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي 3ر41% من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنسبة 1ر41% في العام السابق.