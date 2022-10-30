روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، أن روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الجاري.

وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تليجرام": "في ضوء الهجوم الذي نفذته أوكرانيا ضد سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تعمل على تأمين السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية في إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، فإن البعثة الدائمة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن روسيا تعلق مشاركتها في المبادرة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".

وجاء في بيان الوزارة: "يجب الإشارة إلى أن سفن أسطول البحر الأسود التي تعرضت لهجوم إرهابي تشارك في ضمان أمن ممر الحبوب كجزء من المبادرة الدولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".